Тюменский биолог исследует клещей-переносчиков конго-крымской лихорадки

Общество, 15:37 16 января 2026

ТМУ

Клещей вида Hyalomma aegyptium впервые обнаружила группа исследователей под руководством биолога Тюменского медицинского университета, к.б.н. Марии Орловой на ящурках рода Eremias. Они являются потенциальными переносчиками опасных болезней, включая конго-крымскую лихорадку – тяжелое заболевание с высокой смертностью, сообщает пресс-служба вуза.

Находка была сделана во время исследования паразитических клещей и оценки их эпидемиологической значимости для Кавказского экорегиона. Ученые изучали паразитов более чем у тысячи экземпляров рептилий, обитавших на территории Дагестана, Армении, Азербайджана и Ирана с 1896 по 2022 годы. Таким образом, им удалось получить картину изменений за последние 125 лет.

"Кавказ считается одним из самых привлекательных мест для герпетологических исследований. Он входит в список 25 наиболее значимых для планеты экорегионов, которые отличаются одновременно богатством фауны и чувствительностью к разрушению природной среды. С учетом исчезновения некоторых видов рептилий, мы видим острую необходимость изучения и сохранения биоразнообразия, чему способствует наша научная работа. Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что ящурки рода Eremias, ранее не считавшиеся значимым звеном в циркуляции патогенов, теперь могут рассматриваться как потенциальные участники этого процесса из-за обнаруженных на них переносчиков", - пояснила Мария Орлова.

Результаты опубликованы в журнале Asian Herpetological Research. Данная работа вышла в рамках цикла публикаций по эктопаразитам различных групп рептилий юга России и прилегающих территорий.

# клещи , Тюменский медицинский университет

