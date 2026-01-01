Для тобольской детской стоматологии закупили современные установки

Две стоматологические установки последнего поколения и компрессор пополнили материально-техническую базу детской стоматологической поликлиники Областной больницы № 3 Тобольска. Дарителем выступила компания СИБУР.

Новейшее оборудование позволяет существенно повысить комфорт и качество стоматологической помощи, помогая создать более спокойную и доброжелательную атмосферу во время приёма, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

"Приобретение установок стало логичным продолжением масштабного обновления детской стоматологии, которое направлено на улучшение условий оказания медицинской помощи самым маленьким пациентам. Поддержка СИБУРа — это вклад в здоровье детей и будущее нашего города", — подчеркнул главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Областная больница №3 – постоянный участник программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". В 2024 году при поддержке "ЗапСибНефтехима" в детской поликлинике города открыта игровая комната с зонами для чтения и творчества, оборудовано отдельное помещение для матери и ребёнка.

"В 2025 году в рамках "Формулы хороших дел" был реализован проект "Здоровая формула детской улыбки". В здании детской стоматологической поликлиники сделан ремонт, в каждом кабинете установлены телевизоры. Обновлен фасад здания, проведено благоустройство прилежащей территории. Если говорить о планах компании на 2026 год по программе "Формула хороших дел", то в этом году в Тобольске грантовую поддержку получит 21 проект. Многие из них традиционно направлены на поддержку и развитие детей и улучшение качества жизни горожан", — рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти и социально-экономическим проектам "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.