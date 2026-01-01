  • 14 января 202614.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменца задержали за кражу сыра

Происшествия, 18:32 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже сыра из магазина задержали сотрудники полиции в Тюмени. Ущерб составил более 2 тыс. 500 рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В городскую полицию обратился директор сетевого магазина, расположенного на ул. Ершова. Он рассказал, что из торгового зала пропали продукты.

Сотрудники полиции опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого, тюменца 2006 года рождения.

Ранее судимый молодой человек признался, что в магазине подошёл к стеллажу с сыром, убедился, что рядом никого нет и сложил товар в сумку. Похищенное он продал случайным встречным.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 14.01.2026Тюменца задержали за кражу сыра
15:57 14.01.2026Тюменец уговорил подругу попробовать наркотик и получил год тюрьмы
14:40 14.01.202610 техногенных пожаров потушили в Тюменской области 13 января
12:38 14.01.2026Молодой тюменец вмешался в чужой конфликт и ударил мужчину ножом

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора