Тюменца задержали за кражу сыра

Подозреваемого в краже сыра из магазина задержали сотрудники полиции в Тюмени. Ущерб составил более 2 тыс. 500 рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В городскую полицию обратился директор сетевого магазина, расположенного на ул. Ершова. Он рассказал, что из торгового зала пропали продукты.

Сотрудники полиции опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого, тюменца 2006 года рождения.

Ранее судимый молодой человек признался, что в магазине подошёл к стеллажу с сыром, убедился, что рядом никого нет и сложил товар в сумку. Похищенное он продал случайным встречным.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы.