В трех населенных пунктах Тюменской области ввели карантин по бешенству
В трех населенных пунктах Бердюжского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных, сообщают информационный центр правительства региона.
Ограничения действуют в дер. Старорямова, на части территорий сел Истошино и Уктуз Бердюжского муниципального округа.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучной по данному заболеванию территории с 14 января запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных. Под запрет попал и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.