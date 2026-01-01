  • 14 января 202614.01.2026среда
В трех населенных пунктах Тюменской области  ввели карантин по бешенству

Общество, 19:12 14 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В трех населенных пунктах Бердюжского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных, сообщают информационный центр правительства региона.

Ограничения действуют в дер. Старорямова, на части территорий сел Истошино и Уктуз Бердюжского муниципального округа.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучной по данному заболеванию территории с 14 января запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных. Под запрет попал и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

# бешенство , карантин

