Полпред Артем Жога привез подарки детям из ДНР

20:15 14 января 2026

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил юных жителей Донецкой Народной Республики, чьи желания он снял с новогоднего дерева в ходе Всероссийской акции "Елка желаний".

В Макеевке Артем Жога встретился с шестилетним Мироном, который мечтал о футбольном мяче. В гости к мальчику полпред пришёл вместе с руководителем футбольного клуба "Шахтер" Виктором Грызловым и игроком команды Андреем Лагодой. Вместо одного мяча юный участник акции "Елка желаний" получил целых три, а также рюкзак со спортивной формой и куртку. Его двухлетней сестре подарили конфеты.

Полпред рассказал, что Мирон обожает футбол и был счастлив встретиться с настоящим футболистом и руководителем клуба.

"Самое главное, что увидел сегодня, — это счастье в глазах детей Донбасса. Ребята должны верить в чудеса как можно дольше, а мы, взрослые – превращать их мечты их в реальность", – поделился впечатлениями Артём Жога.

Также полпред вручил подарки ещё двум детям из Донецка. Шестилетняя Богдана из Донецка получила в подарок кресло-кокон, а десятилетний Владислав - синтезатор.

В декабре 2025 года в рамках благотворительной акции "Елка желаний" полпред в УФО Артем Жога снял 14 шаров с мечтами детей из городов Уральского федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик. Большая часть детских пожеланий уже исполнена. Например, полпред исполнил желания подростка из Курганской области и юного футболиста из Тюмени, 9-летнего Димы из Югры, который хотел побывать в роли пилота самолета, 16-летнего Саши, мечтавшего посетить цирк, и двух юных любителей хоккея из городов Свердловской области.

﻿
