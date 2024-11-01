Тюменцы представляют меры поддержки креативных индустрий на форуме в Екатеринбурге

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области участвует в четырех сессиях по тематике креативных индустрий VIII Общероссийского форума стратегического развития "Города России: локомотивы роста" в Екатеринбурге 14 и 15 ноября. Тюменское агентство развития креативных индустрий – организатор сессии "Города и креативная экономика".

"Основной вектор дискуссии – реализация федерального закона о креативных индустриях, который вступает в силу в феврале 2025 года, готовности городов, регионов к внедрению инструментов этого закона. Отдельно остановились на вопросах продвижения местных креативных продуктов, рассмотрели опыт брендинга территорий Тюменской области. А также инструменты нашего агентства: грантовые конкурсы "Новая нефть", "Подъемник", премия креативных индустрий и отраслевой кластер. Все эти кейсы представили коллегам из разных городов страны. Многие оказались востребованными, многие сказали, что хотят внедрять тюменский опыт у себя", - рассказал по окончании сессии гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

предоставлено Алексеем Краевым предоставлено Алексеем Краевым

Всего в программе форума "Города России: локомотивы роста" заявлено 75 деловых мероприятий.

В форуме участвуют более 250 муниципалитетов со всей страны, около 6 тыс. человек. Это представители власти, общественники, учёные, руководители разных сфер бизнеса.

Подробней о мероприятии можно узнать в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Анжела Лебедева