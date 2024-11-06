Театр "Гелиос" представит новое светодиодное шоу-спектакль "Уральские сказы" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Премьерные показы светодиодного шоу-спектакля "Уральские сказы" театра огня и света "Гелиос" состоятся в ДК "Железнодорожник" в Тюмени 4,5 и 6 декабря.

Постановка создана по мотивам произведений Павла Бажова "Горный мастер" и "Каменный цветок". Проект реализовали с помощью гранта первого сезона "Росмолодежь.Гранты" — по его итогам в номинации #вдохновляй было выделено почти 630 тыс. рублей.

По словам авторов, волшебный световой спектакль — это мир уральских легенд и мифов, знакомых каждому с детства. Вместе с героями сказок Бажова зрители отправятся в путешествие по горным вершинам Урала, встретятся с хозяйкой Медной горы и Данилой-мастером.

Зрители увидят каменных големов и "живой" лес. Артисты применят программируемые костюмы и лазерный световой реквизит. "Даже декорация будет сиять огнями", — сказал режиссер Роман Ищенко. Авторы полагают, что в их жанре никто не делал подобного.

Для спектакля сделали декорацию в виде Медной горы высотой в четыре с половиной метра и шириной в девять метров. Конструкция трансформируется — она будет превращаться то в гору, то в уральскую деревню.

Художественный руководитель театра "Гелиос" Мария Ермакова рассказала, что большую часть светового реквизита, костюмов на программируемых модулях создали сами артисты театра "Гелиос".

"Специально для "Уральских сказов" они осваивали технику работы с тростевыми куклами. Так, в спектакле будут два трехметровых каменных великана, которых по сюжету будут добывать горные мастера. Мария Ермакова называет эту сцену монументальной: каждой такой куклой управляют пять человек. Артисты, передвигающиеся на четырех ходулях, изобразят духов дремучего леса. Было сделано много отсылок к уральским легендам и русским сказкам", — заверила художественный руководитель.

Данила-мастер выполнит номер на воздушной спирали. Такого реквизита в Тюмени не было, его артисты заказывали в центральной России. Именно эта режиссерская фишка позволит донести до зрителей идею о стремлении к идеалу и невозможности его достижения.

Отметим, работа над постановкой стартовала в начале 2024 года. В апреле состоялась закрытая премьера для социально незащищенных групп населения и людей, которые помогли сделать спектакль. Ожидается, что его обязательно покажут в городах Уральского федерального округа.

4 и 5 декабря показы начнутся в 19 часов 30 минут. 6 декабря запланированы два показа — в 18 часов и 20 часов 30 минут.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова