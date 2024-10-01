Проект "Ворота Сибири" победил на Всероссийском урбанистическом хакатоне "Города" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Итоги Всероссийского урбанистического хакатона "Города" подвели в рамках форума креативных предпринимателей "КПД" в Тюменском технопарке 11 октября. Победила команда, разработавшая проект "Ворота Сибири".

Команды презентовали свои архитектурные концепции въездных территорий Московского, Ялуторовского и Тобольского трактов. Авторы проекта "Ворота Сибири", который впоследствии стал победителем, предложили модернизировать знаки на трактах и создать там точки притяжения туристов. Основной зоной проектирования стал Тобольский тракт.

"На генплане показано, что на территории уже есть надземный пешеходный переход, но он нуждается в доработке. Мост не дает визуально воспринять знак, является барьером. Поэтому этот объект стал для нас въездным знаком, мы приукрасили его и модернизировали. Рядом с мостом мы видим рекреационную зону. Изучив символы Тюмени, переосмыслив их, создаем арт-объекты. Это конфеты фабрики "Квартет", на которых можно посидеть, ковер - на его фоне можно сфотографироваться, мост и качели-весы", — рассказала участница команды Регина Загидуллина из Орска Оренбургской области.

На Ялуторовском тракте, по задумке, сохранится скульптура "Тюмень летящая", на Московском тракте будет создан новый пешеходный мост, который станет выставочным пространством и смотровой площадкой.

Еще одни выступающие представили проект "Шкатулка смыслов". В него вплели золотное шитье, тюменский ковер, традиции. На Московском тракте авторы концепции предложили сделать лаконичный мост со стенками-экранами, на которых бы проецировалось название города, узоры, раскрывающие идентичность. Внутри пространство многогранное, демонстрирует символы, образы Тюмени. Возле моста запроектировали съезды с трассы, автомобильные стоянки, велосипедные дорожки и пешеходные тротуары. На Тобольском тракте авторы видят светящуюся башню со смотровой площадкой, которая символизировала бы движение вверх. Ялуторовский тракт, согласно проекту, получил бы павильон-галерею, в котором отражена культура региона.

Третья группа назвала проект "Исток", за основу взяли три образа: источник жизни, горячие источники и источник нефти. Ялуторовский тракт в понимании авторов концепции нуждался в создании рекреационного пространства. Участники команды видят в этом месте арт-парк с прозрачными шарами, в которых рассказывается об истории Тюменской области. На Московском и Тобольском трактах также задумали разместить шарообразные объекты.

Все работы имеют сильные стороны, глубину проработки и формообразование, подчеркнул руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко после ознакомления со всеми концепциями.

"Думаю, в детальной проработке мы будем использовать все три проекта. Предполагается, что ключевые тракты — Тобольский, Московский и Ялуторовский — преобразятся. Важно, чтобы люди подъезжали к городу и видели, какой он, как позиционируется. Туристическая привлекательность будет расти: наверняка многим захочется ознакомиться с культурой, историей, архитектурой. Молодые архитекторы уважительно отнеслись к существующим композициям, например, "Тюмень летящая". Все предлагают ее сохранить, вписать в ландшафт. Это работа высокого уровня", — поделился Артем Павлюченко.

Отметим, три команды, в которые вошли студенты из разных городов, начали работу в Тюмени 7 октября.

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" — конкурс для молодых архитекторов со всей страны, который проводится с 2019 года. Тюмень стала площадкой его проведения благодаря соглашению, которое было заключено на "Российской креативной неделе" летом 2024 год.

Инна Пахомова