Тюменцам предложат "померекать" над новой настольной игрой

| Фото: предоставлено Евгенией Куприенко | Фото: предоставлено Евгенией Куприенко

Три настольных игры в рамках проекта "Мерекай" создают сотрудники библиотек Тюмени. Первая, одноименная, уже вышла из печати.

Краеведческая мастерская семейных настольных игр "Мерекай" — проект автономной некоммерческой организации "Бюро культурных инициатив". В 2024 году на реализацию идеи по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области направили 493 тыс. рублей.

Автором-разработчиком флагманской игры "Мерекай" стала контент-редактор сайта "Электронная библиотека тюменского писателя" Евгения Куприенко. Она работает с произведениями местных авторов, занимается оцифровкой книг и нередко встречает в текстах диалектные слова.

"Очень много изданий относятся к середине XIX века - началу XX века. Это книги авторов, которых уже нет в живых, но они оставили большой след в истории. Обращаешь внимание на устаревшую лексику в этих изданиях, которая практически никому не понятна в наши дни. Пришла идея объединить эти слова в словарь. Мы поняли, что электронный словарь — это нишевая история, а нам важно популяризировать как местную литературу, так и региональную идентичность. Так пришла идея создать настольную игру", — поделилась Евгения Куприенко.

Игра — краеведческая, экскурсионная, литературная и познавательная. Это карточки, на которых прописаны задания разного формата. Все вопросы, так или иначе, основаны на словах и контекстных отрывках из произведений. Например, дается слово и три варианта ответов. Есть карточки с картинками и по творчеству тюменских авторов. Когда участников за столом собирается больше, то можно использовать игровое поле, представляющее карту города с двумя маршрутами: "Знакомство с Тюменью" и "Пешком по набережной". Игроки, давшие правильные ответы, могут переходить из точки в точку. С помощью QR-кодов можно попасть на портал "Город Т", почитать о точках, достопримечательностях.

| Фото: предоставлено Евгенией Куприенко | Фото: предоставлено Евгенией Куприенко

На данный момент есть пять экземпляров игры. Всего их будет 80. Когда игровые коробки укомплектуют, их распространят по библиотекам города для проведения турниров.

Отметим, слово "мерекай" означает "размышляй", "соображай". Авторы идеи решили взять его в качестве названия проекта.

"Это слово отражает суть нашей идеи помочь людям немного вернуться в прошлое, вспомнить корни. Возможно, проект поможет объединиться семьям: такие игры предполагают, что за ними будут собираться люди разных возрастов", — добавила Евгения Куприенко.

Игры "Имаджинариум" по произведениям местных авторов и "Территория больших людей" о краеведении, географии, природе разрабатывают другие авторы, которые тоже работают в учреждениях Централизованной городской библиотечной системы.

Инна Пахомова