В Тюменской области формируют Общественную молодежную палату X созыва

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная дума объявила о начале формирования Общественной молодежной палаты X созыва.

Отмечается, что численность членов палаты не может превышать 48 человек. Едиными обязательными требованиями для кандидатов являются гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 35 лет и проживание на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба облдумы. "Член палаты делегируется или избирается в состав палаты сроком на два года с правом последующего переизбрания в случае соответствия возрастному критерию", - отмечено в сообщении.

Состав палаты X созыва формируется на конкурсной основе из числа представителей молодежных общественных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных и городских округов Тюменской области, - один человек от муниципального или городского округа Тюменской области. По одному человеку могут представлять в палате региональные отделения политических партий, зарегистрированных в Тюменской области, - высшие учебные заведения Тюменской области. В конкурсе могут принять участие победители молодежных конкурсов, проводимых Тюменской областной думой, представители учащейся и работающей молодежи Тюменской области.

Кандидаты в члены палаты из числа представителей молодежи, а также представителей региональных отделений политических партий обязаны защитить проект публично. Молодым людям нужно до 5 марта 2026 года представить необходимые документы в комиссию по формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе. Перечень документов для кандидатов размещен в разделе "Общественная молодежная палата" на официальном сайте Тюменской областной думы. Документы от кандидатов принимают по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 52, каб. 131.

Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе создана в соответствии с постановлением Тюменской областной думы от 22 декабря 2005 года. 13 июня 2006 года состоялось первое организационное заседание.