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Тюменские креативные продукты презентуют в Узбекистане

Экономика, 14:04 26 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь креативных продуктов Тюменской области представят на первой встрече Международного клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив в Ташкенте 4 октября. Среди них как широко известные, так и новинки. Их презентует гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Для партнеров из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана будет проведена презентация инвестиционного и экспортного потенциала креативных индустрий Тюменской области, в том числе представлены отдельные проекты с высоким экспортным потенциалом. Среди них: производство тюменского ковра, образовательная вселенная "Роби", продукция IТ-компаний, производящих программное обеспечение. Также презентуем дизайнеров одежды и производителей кинопродукции, тюменские термы, архитектурные бюро и витрину креативных проектов", - рассказал Алексей.

Направления работы Международного клуба продюсеров коллегам представит директор центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде. В программе мероприятия предусмотрены выступления представителей нескольких регионов РФ, делегаций Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Запланированы переговоры для коллабораций, продвижения продуктов на экспорт.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , креативные индустрии , тюменский ковер , экспорт

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