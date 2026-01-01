Тюменские врачи впервые имплантировали пациенту устройство "Оптимайзер"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устройство "Оптимайзер" впервые имплантировали пациенту врачи Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Молодой житель Заводоуковска попал в медучреждение с воспалением сердца после инфекции. Кардиостимулятора уж было недостаточно, сообщает ОКБ №1.

Необходима пересадка органа, однако поиск подходящего донора требует времени. Тогда врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции применили новую технологию, которая раньше использовалась только в федеральных центрах в качестве клинической апробации. Молодому человеку имплантировали под кожу устройство, которое поможет дождаться следующей операции без риска для жизни.

"Оптимайзер" ставят только пациентам с критической сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса. Он наносит импульсы в сердце, чтобы лечить сердечную недостаточность. После его установки у пациента улучшается кровообращение и мышечная сократительная способность сердца", - пояснил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Дмитрий Хомутинин.

Пациент теперь может дождаться пересадки сердца и вернуться к полноценной жизни. В 2026 ещё пяти больным с сердечной недостаточностью имплантируют модулятор "Оптимайзер", а значит, качество их жизни улучшится и увеличится продолжительность их жизни.