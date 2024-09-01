Витрину проектов креативных индустрий Тюмени представили на форуме TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Витрину проектов креативных индустрий Тюмени на сессии "Максимизация социальных эффектов как новый вектор развития креативных индустрий" представил глава города Максим Афанасьев на Промышленно-энергетическом форуме TNF 19 сентября. Цифровой продукт актуален для инвесторов, меценатов, подрядчиков.

"Данная витрина - это пример открытости в позиционировании проектов креативных индустрий. Для того, чтобы найти свое место в ней, нужно всего лишь пройти по QR-коду и получить информацию. Уверен, что тот темп, который набран в городе по поддержке креативных индустрий, встроился в тренд всей страны, имеет большие успехи", - отметил мэр.

В виртуальную витрину авторы собрали проекты, которые поддерживает администрация Тюмени, и отобраны экспертами отрасли для перспективного развития города. От сферы креативных индустрий Тюмень получает прямых социальных инвестиций более 100 млн рублей в год. С принятием федерального закона о креативном предпринимательстве роль данного сектора экономики становится значимей и в части социальных эффектов.

По мнению модератора стратегической сессии, директора ТАРКИ Алексея Краева, креативные индустрии идут в сторону развития социального предпринимательства и создания социальных продуктов в самых разных областях. Для крупного бизнеса этот вектор становится одним из фокусных для устойчивого развития территорий присутствия. Выступая в роли интегратора креативных кластеров и социально-общественных институтов, компании активируют новые "точки роста" и стимулируют создание нового типа креативного продукта, который становится катализатором социальных изменений.

"Сегодня все эксперты сессии говорили языком цифр. Для максимизации социального эффекта от креативных предпринимателей должны быть метрики, на примере группы компаний "ЭНКО" мы увидели, как они меряют лояльность людей к их продуктам. Один из важных результатов сессии - участники могут взять этот опыт в работу. Мы внутри агентства уже решили, что нужно сделать такие же инструменты измерения влияния креативных индустрий на развитие общества", - отметил Алексей Краев.

Участниками сессии "Максимизация социальных эффектов как новый вектор развития креативных индустрий" стали представители крупного бизнеса, креативные предприниматели.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представитель АО "Уральская сталь" Вадим Ковалев оценил тюменский IT-продукт по вовлечению бизнеса в креативные индустрии. Привел пример, как их компания занимается социализацией: "Мы проводим в небольшом городе Оренбургской области турнир "Камень, ножницы, бумага" - люди могут под ливнем стоять и увлеченно играть. Хобби-хостинг - шуточные соревнования, вызывают дикий энтузиазм у молодежи. При этом для организации не нужно практически ничего, копеечный бюджет. Мы делаем большой акцент на удержание молодежи. В Тюмени тоже есть такой стимул - привлекать молодых и талантливых, способных вывести город на следующий уровень".

Участники сессии сошлись во мнении, что Тюмень теперь ассоциируется не только с нефтью, газом, термальными источниками, но и развитием креативных индустрий.

Также высокую оценку получило Тюменское агентство развития креативных индустрий, которое сопровождает предпринимателей, сокращает пусть до заказчика, поощряет проекты грантами. Напомним, один из грантовых конкурс называется "Новая нефть".

Анжела Лебедева