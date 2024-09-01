Примеры обратного инжиниринга представляют компании на выставке TNF EXPO

| Фото: t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

Примеры обратного инжиниринга представляют компании на выставке TNF EXPO в Тюмени. Участники экскурсии "Нефтесервис, инжиниринг и сервис технологического оборудования" оценили отечественные решения для бурения на суше и шельфе, материалы, смеси, полимеры и другие разработки компаний.

"Наше решение - полное замещение иностранных аналогов. Сердце мобильной установки - многофазный расходомер, который позволят сразу определять дебет нефти, газа и пластов воды, добываемых из недр. По сути идет учет добываемых флюидов, по которому компании отчитываются перед государством, и от этого зависит расчет НДПИ. Это полное импортозамещение зарубежных аналогов. Интерес у компаний большой. На форуме TNF подходили иностранные игроки рынка. Их заинтересовала наша разработка, которая является кардинально иным методом измерения – она даже показывает, как движется флюид", - рассказал корреспонденту Информационного агентства "Тюменская линия" директор компании "Нефтемаш-Инжиниринг" Марат Ахлямов.

В рамках форума интерес проявили вертикально интегрированные компании. По словам Марата Ахлямова, они высказали желание выйти на исследования совместно с разработчиками. Большое внимание проекту уделили представители Кувейта, Египта и Саудовской Аравии.

Производители из Югры - компания "Эпик 380" - привезли на TNF установку ввода жидких добавок. Она предназначена для их хранения и смешивания. В установке размещено все необходимое оборудование, средства КИПиА для дозированной подачи реагентов в поток при проведении гидроразрыва пласта.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Это типовое решение по технологии для ГРП. Локализация этой модели составляет 70 процентов, на такого вида установках можем достичь показатель в пределах 90 процентов. С позиции маркетинга сейчас гораздо популярнее именно эта модель, представленная на TNF. Мы собираем всю нашу технику в Нижневартовске. На рынке такого оборудования конкурируем с китайскими производителями. Но у нас есть ряд преимуществ: цена, сроки поставки, располагаемся близко к местам производства работ. Наша техника работает как в домашнем регионе, так и на Ямале, в Иркутской области, на шельфе Дальнего Востока, Башкирии, Татарстане, Оренбуржье, Казахстане", - уточнил заместитель генерального директора компании Никита Рякке.

Производитель спецодежды для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики представил на выставке форума TNF инновационную линейку униформы. Она легче аналогов на 30 %, огнестойкая, держит оптимальную температуру даже при минус 66 градусах, в нее вшит модуль подогрева. В Молодежный день форума студенты и школьники оценили и ее модный внешний вид, отметила представитель компании "БТК групп" Марья Сорокина.

"Мы производим изделия полного цикла, начиная от выращивания хлопка и заканчивая поставкой продукции по техзаданиям заказчиков. Наша ткань – авторская разработка, не имеет аналогов в России. К этим изделиям повышенный интерес на форуме. В числе заказчиков уже крупные федеральные нефтегазодобывающие компании. Сейчас самое важное – это сохранить жизнь и здоровье человека труда, в частности тех, кто осуществляет добычу. И так как кадры - самый стратегический ресурс, который есть, необходимо проявлять заботу о нем. Наше предложение как раз на это и направлено", - подчеркнула Марья Сорокина.

Пункт коммерческого учета электроэнергии, который можно расположить в любой точке сети на границе баланса разработала компания "I-TOR" - участник "Сколково". По словам ее представителя Максима Ершова, это уникальное решение: "В мире на сегодня у нас по этому оборудованию нет конкурентов. Продукт полностью отвечает главной теме форума TNF-2024 и по сути является цифровой энергетикой".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще один резидент "Сколково" - ООО "ТюменьНефтеТехнологии" к 2024 году расширили линейку химических нефтепромысловых реагентов до 70 видов. А начинали в 2018 году с 10. За семь лет пришли к собственному синтезированию активных основ, за счет этого достигается конкурентоспособная стоимость продукции.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Линейка нефтепромысловой химии используется в различных отраслях нефтегазодобывающей промышленности. Мы производим химию для бурения, повышения нефтеотдачи, транспортировки, подготовки, переработки нефти и газа, ГРП и других операций. Нацеленность на импортозамещение и позволила начать синтез активных основ собственными силами, чтобы перейти полностью на отечественное производство реагентов", - уточнил эксперт.

Отметим, на TNF EXPO действуют стенды 70 компаний различной направленности: нефтесервис, инжиниринг и сервис технологического оборудования; обустройство месторождений и капитальное строительство; специализированная авиация и беспилотные комплексы; цифровые решения для ТЭК.

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюменском технопарке до 19 сентября.

Оксана Корнеенкова