Более тысячи будущих мам в Тюменской области получат увеличенное пособие с 1 января

1 тыс. 400 будущих мам и родители 123 тыс. детей в Тюменской области получат увеличенное единое пособие в 2026 году. С 1 января его размер увеличен соразмерно величине прожиточного минимума, напоминает информационный центр регионального правительства.

Теперь на детей пособие составляет 18 тыс. 371 рублей в месяц, беременным -

20 тыс. 644 рублей в месяц. Перерасчет произведен автоматически, подавать заявление для этого не нужно.

Напомним, пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Подробности можно уточнить по тел. 8-800-100-00-01.