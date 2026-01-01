Концессионер межуниверситетского кампуса в Тюмени доработает проектную документацию
Концессионер межуниверситетского кампуса в Тюмени доработает проектную документацию, сообщает информационный центр правительства региона.
Ранее правительство Тюменской области направляло замечания по поводу инженерных и технических решений, предлагаемых концессионером.
Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проектным документам второго этапа, которые планируется возвести в рамках второго этапа создания кампуса.
“Концессионеру предстоит доработать документацию за свой счет и повторно зайти на экспертизу”, – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
На первом объекте кампуса – гостинице для научно-педагогических работников – начата внутренняя отделка помещений.
Кампусы возводятся в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети".