Концессионер межуниверситетского кампуса в Тюмени доработает проектную документацию

Общество, 20:00 15 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концессионер межуниверситетского кампуса в Тюмени доработает проектную документацию, сообщает информационный центр правительства региона.

Ранее правительство Тюменской области направляло замечания по поводу инженерных и технических решений, предлагаемых концессионером.

Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проектным документам второго этапа, которые планируется возвести в рамках второго этапа создания кампуса.

“Концессионеру предстоит доработать документацию за свой счет и повторно зайти на экспертизу”, – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На первом объекте кампуса – гостинице для научно-педагогических работников – начата внутренняя отделка помещений.

Кампусы возводятся в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети".

# межуниверситетский кампус , нацпроект Молодежь и дети , нацпроекты

