Сергей Цивилев: цифровые двойники кернов и месторождений лягут в основу энергетической стратегии России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Цифровые двойники кернов и месторождений лягут в основу энергетической стратегии России. Новые IT-решения кардинально продвинут отечественные технологии и сделают их высокоэффективными.

Об этом сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время пресс-подхода по итогам пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития" Промышленно-энергетического форума TNF 18 сентября.

"При бурении достается материал - и это основа для всего. Мы создаем единый стандарт к тому, как работать с этим материалом. Следующий этап - построение цифрового двойника керна, чтобы на нем можно было отрабатывать все технологии. После создания цифрового двойника компании идут к следующему этапу - работают над мульти флюидным чипом. Это керн превратился в меленькую пластиночку на кремниевой основе, на которой можно отрабатывать все остальные технологии", - пояснил Цивилев.

Все цифровые двойники кернов объединят в единый банк данных и сделают его доступным для всех компаний. Это позволит в режиме онлайн понимать состояние того или иного месторождения. На основе выводов искусственного интеллекта принимать оперативное решение по проводимым на нем работам.

"Банк кернов ляжет в основу следующей платформы - цифрового двойника месторождений. Это актуально, особенно сейчас - в работе с трудноизвлекаемыми запасами. Цифровизация влияет на оптимизацию процессов", - отметил министр энергетики РФ.

В работе главной сессии TNF участвовали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко, губернаторы Тюменской области Александр Моор, ХМАО - Югры Руслан Кухарук, ЯНАО Дмитрий Артюхов, председатель правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов и сооснователь Positive Technologies, сооснователь Сyberus Юрий Максимов. Также гостями сессии стали иностранные делегации.

Научные подходы и технологии, подготовка кадров и господдержка - вот что позволит обеспечить технологический суверенитет стране. Таков итог отраслевой сессии.

Промышленно-энергетического форума TNF проходит в Тюмени 16-19 сентября. Его участниками стали более 12 тыс. человек из 1000 компаний.

Анжела Лебедева