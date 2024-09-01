Тюменская компания "Трубные решения" заручилась поддержкой Нефтегазового кластера

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Дорожную карту о системной работе по продвижению оборудования и услуг ООО ПО "Трубные решения" подписало с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер" на Промышленно-энергетическом форуме. За год с момента вступления в кластер тюменским производителям и поставщикам металлических труб, арматуры удалось наладить контакты с ведущими нефтегазовыми компаниями страны.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор ООО ПО "Трубные решения" Арслан Султаналиев.

"Предмет дорожной карты - это мероприятия по взаимодействию. Так как мы компания небольшая, мы хотим работать с ВИНКами, и Нефтегазовый кластер нам в этом сильно помогает. Мы были на Дне индустриального поставщика Газпром нефти в прошлом году, там были практически все "дочки". Наладили контакты. Кластер соединяет крупный, средний и малый бизнес. С его помощью растут предприниматели и организации в Тюменской области в первую очередь", - рассказал Арслан.

Компания "Трубные решения" образовалась в 2015 году, занимается поставками металлопроката, в том числе насосно-компрессорных труб, для нефтегазовой отрасли.

"Производство работает в Каменске. Поставляем продукцию в Газпром, Лукойл, НОВАТЭК, работаем с их генподрядчиками. Головной офис в Тюмени. Всего 11 филиалов по стране", - добавил гендиректор ООО ПО "Трубные решения" Арслан Султаналиев.

Всего на полях форума Нефтегазовый кластер подписал более 20 соглашений о сотрудничестве. В ассоциацию входят 168 компаний из 24 регионов страны. Общий объем выручки составляет 2,5 трлн рублей.

Промышленно-энергетический форум работает с 16 по 19 сентября. Его участниками стали более 12 тыс. представителей 1000 компаний.

Анжела Лебедева