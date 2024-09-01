"Битва умов" завершила Молодежный день форума

| Фото: Михаил Голянский | Фото: Михаил Голянский

Молодежный день на Промышленном-энергетическом форуме TNF завершился зрелищным батлом "Битва умов" (Science Slam). В интеллектуальном "состязании" приняли участие представители промышленных и IT-компаний, а также преподаватели технических вузов. У каждого спикера было по 10 минут, чтобы интересно и доступно рассказать о своей деятельности и ответить на вопросы слушателей.

Как отметил один из участников "Битва умов" руководитель программы по цифровой трансформации "Газпромнефть-Ямала" Артем Медведев, презентация научных исследований в стендап-формате – это лучший способ привлечения внимания молодежи к таким важным вопросам как сохранение ресурсов на планете.

| Фото: Михаил Голянский | Фото: Михаил Голянский

"У нашей компании большой опыт эксплуатации объектов в районах вечной мерзлоты. Для сбора и анализа данных о ее состоянии мы используем современные технологии. Поэтому в выборе темы даже не сомневался - рассказал о своем опыте изучения вечной мерзлоты, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Простыми словами объяснил, насколько важны подобные исследования для безопасной работы в условиях Крайнего Севера", - подчеркнул Артем Медведев.

Отметим, что в первый день TNF также состоялось более 30 тематических сессий, круглых столов, презентаций и встреч молодежи с представителями компаний ТЭК. Всего, как сообщают организаторы форума, Молодежный день посетили более 1000 студентов.

Ирина Михайлова