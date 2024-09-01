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VR-платформу развития бизнеса начнут внедрять в Тюменском индустриальном университете

Экономика, 09:29 18 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

VR-платформу развития бизнеса "В деле" для раннего профессионального самоопределения школьников по инженерным специальностям, рабочим профессиям начнут активно внедрять в Тюменском индустриальном университете. Соглашение об этом подписали генеральный директор платформы Евгений Худышкин и и.о. ректора Юрий Клочков на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

"С ТИУ подписали договор о сотрудничестве для того, чтобы нашу платформу VR, библиотеку промышленных профессий внедрить в образовательный процесс. Мы для студентов и школьников готовы рассказывать о тюменских предприятиях, какую продукцию они выпускают от нефтедобывающего до машиностроительного направлений. Благодаря нашему проекту мы сможет более подробно донести до аудитории перспективы предприятий, варианты трудоустройства", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Евгений Худышкин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Проект полного погружения в производственные предприятия Тюменского региона разработчики активно реализуют с января 2024 года. Специалисты доказали инновационность своего подхода и стали резидентами Тюменского технопарка. Фонд Сколково включил тюменцев в реестр инновационных компаний РФ.

Основное предназначение платформы виртуальной реальности - это привлечение молодых специалистов на заводы, предприятия, выпускающие важную для страны продукцию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Промышленно-энергетический форум представляет лидеров промышленности России. Они не смогли достичь бы такого уровня без нужных высококвалифицированных специалистов. Мы считаем, что занимаемся важным делом, которое способствует развитию кадрового потенциала всех сфер промышленности, ТЭК. Кадры – основа развития любой отрасли", - подчеркнул генеральный директор платформы "В деле" Евгений Худышкин.

Напомним, VR-туры по промышленным предприятиям Тюменской области авторы проекта презентовали делегации Минпромторга РФ во время выездной стажировки "Федеральная практика" в Тюменском технопарке в марте. Туры рассчитаны как на профориентацию школьников, так и на инвесторов, готовых вкладываться в развитие промышленности.

У команды готовы три виртуальных тура на НПО "Базовое машиностроение", СНГК "Восток - Запад", "СибБурМаше".

Анжела Лебедева

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# профориентация , ТИУ , ТНФ

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