Ялуторовские волонтеры выиграли грант на кастрацию и стерилизацию бездомных животных

200 бездомных животных стерилизует и кастрирует центр "Котофея" в Ялуторовске и Ялуторовском районе в этом году. Их социальный проект "КотоВселенная" выиграл более 994 тыс. рублей в Фонде президентских грантов по итогам первого конкурса 2026 года.

"Я занимаюсь зооволонтерством с 2019 года, когда в городе не было приюта для бездомных животных. Результатом нашей работы с группой "Рука помощи" стало увеличение количества зооволонтеров, передержек и подопечных с 15 до 122 кошек и 10 собак. В 2022 году, осознавая масштаб проблемы, мы начали стерилизовать бездомных животных, в частности кошек, до 119 ежегодно. Нужно сказать, что если жители охотно собирают на корм, пеленки, наполнитель, то сборы на стерилизацию идут тяжело, а количество бездомных животных не снижается. Пришло понимание, что нужно выходить на другой уровень. Проект должен способствовать формированию в обществе философии дружелюбного отношения к бездомным животным, высокой культуры содержания домашних питомцев", - отмечают организаторы.

"КотВселенная" будет реализована по трем направлениям: "Стерилизация", "Работа с населением" и "Пушистые уроки". Кастрацию и стерилизацию пройдут 200 бездомных животных из подвалов, "плохих" квартир собирателей и домашних питомцев тех жителей, которые не могут позволить операцию. По мнению авторов проекта, такие меры позволят остановить рост количества бездомных в городе и районе на 20-30 %.

"Пушистые уроки" проведут в школах и колледжах. На них учащимся расскажут о деятельности организации "КотоФея" и способах участия детей в помощи бездомным животным, о том, что такое ответственное отношение к животным. Кроме этого, пройдут фотовыставка "Животные рядом" и благотворительные акции. На "Дне добрых рук" желающие смогут гладить, вычесывать кошек на передержке "Кошачий домик" в течение часа, устанавливая тактильный контакт, которого так не хватает бездомным животным на массовых передержках. На акции"От сердца к сердцу" будут ежеквартально собирать корм среди жителей и организаций. По итогам года благотворители получат знак "Доброе сердце".

Объединяющим все мероприятия элементом станет рыжий кот в оранжевой бандане Стерик. Его сделают символом акции "КотоВселенной" в Ялуторовске и Ялуторовском районе.

Все подробности проекта его авторы будут публиковать во ВКонтакте.

Напомним, всего в конкурсе президентских грантов выиграло 19 проектов НКО Тюменской области. Общая сумма поддержки составит 34 млн 885 тыс. 573 рубля.

Виктория Макарова