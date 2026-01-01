  • 19 января 202619.01.2026понедельник
Карина Сафина из Тюмени победила во Всероссийском конкурсе "Россия — страна традиционных ценностей"

12-летняя Карина Сафина из Тюмени стала одной из победительниц Всероссийского конкурса "Россия — страна традиционных ценностей", церемония награждения которых прошла в Национальном центре "Россия" в Москве.

Конкурс собрал более 4 тыс. работ школьников и студентов из всех регионов России, а также из Казахстана, Киргизии. Победителями и лауреатами стали более 60 человек, среди них четверо представителей регионов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Ее страница-презентация в номинации "Рассказ о традиционной российской ценности" в третьей возрастной категории (от 11 до 15 лет) принесла юной тюменке второе место. "Патриотизм – это подтверждённая делами любовь к Родине, своему народу, его традициям. Быть патриотом, значит быть ответственным перед своей Отчизной, -написала Карина в своей работе. - Участвуя в проекте, я изучила, как веками передавались традиционные ценности. Я решила продолжить освещать в своих книгах истории преданных Родине наших земляков. И сейчас выходит книга, посвящённая медикам-волонтерам, участвующим в СВО. Главным выводом для себя считаю, что патриотизм не привязан к возрасту, месту жительства, национальности, полу, профессии или занимаемой должности. Кем бы не был патриот, он ставит интересы Родины выше своих".

Лауреатами и победителями Всероссийского конкурса "Россия — страна традиционных ценностей" стали еще трое представителей УФО - 9-летний Михаил Бельснер и 14-летний Дмитрий Бельснер из Югорска ( Ханты-Мансийский автономный округ) и Арина Казанцева ( Курганская область).

Конкурс "Россия — страна традиционных ценностей" направлен на популяризацию крепкой семьи, патриотизма, исторической памяти, преемственности поколений, служения Отечеству. Организаторы - АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Министерства культуры, Минпросвещения, Росмолодежи, общество "Знание".

