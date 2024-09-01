Новое отечественное оборудование по стандартам ИНТИ обсудили на полях форума TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новое отечественное оборудование по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) обсудили участники круглого стола "Проектирование и поставка оборудования и запасных частей в кооперации с отечественными производителями и проектными институтами". Он прошел на Промышленно-энергетическом форуме TNF 17 сентября.

Государством совместно с нефтегазовыми компаниями и отечественными производителями проводится масштабная работа по обеспечению технологического суверенитета отечественной нефтегазовой отрасли. Все больше заказчиков для реализации данных задач выставляют требования к проектированию с учетом стандартов ИНТИ, чтобы стимулировать развитие отечественных решений.

В свою очередь отечественные инжиниринговые компании, накапливающие компетенции в области обеспечением запасными частями и комплектующими для импортного оборудования, способны произвести инжиниринг и производство нового оборудования под потребность заказчиков.

"Ключевая задача — обеспечить заблаговременную работу по последующему применению разрабатываемых решений под перспективную потребность нефтегазовых проектов через кооперацию с проектными институтами и заказчиками", - рассказал заместитель генерального директора по развитию АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" Рустам Гилемханов.

Во время сессии участники обсудили темы: какие нефтегазовых проекты на горизонте до 2030 г. смогут обеспечить заказ для отечественных инжиниринговых компаний и производителей; как проектные институты могут помочь отечественным предприятиям создавать новое отечественное оборудование; ключевые вызовы в области обратного проектирования запасных частей к иностранному оборудованию; технологическая адаптация станочного парка и освоение новых технологий производства; внедрение современных методов.

Напомним, всего в Промышленно-экономическом форуме TNF участвуют более 12 тыс. представителей 1000 компаний. Главная тема форума 2024 года – Технологическая устойчивость: стратегия развития. Форум работает 16-19 сентября.

Подробная деловая и культурная программы главного отраслевого события страны представлена на сайте.

Анжела Лебедева