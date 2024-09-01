Обратный инжиниринг представляет тюменская компания на TNF EXPO

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обратный инжиниринг запчастей и собственные разработки впервые представляет тюменская компания "ОБТЭК" на TNF EXPO. Макет противовыбросового оборудования для колтюбинга, ГРП с новыми технологическими решениями уже успели оценить участники отраслевой выставки.

"Наше оборудование конкурирует с американским, у нас есть свои инновации. Я об этом еще расскажу подробно на территории инноваций Нефтегазового кластера. В рамках форума у нас есть пока устная договоренность с компанией - лидером России по числу флотов ГРП на опытно-промышленные испытания с дальнейшим выкупом комплекта оборудования", - рассказал генеральный директор ООО "ОБТЭК" Иван Николаев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На стенде выставки тюменские конструкторы также применяют интерактив - показывают вживую процесс реверс-инжиниринга - это 3D-сканирование. Они пояснили, что начинается процесс реинжиниринга с 3D-сканирования, которое комбинируют с ручными замерами. Также проводят анализ материала спектрометрами, твердомерами и профилометрами. Более 10 тыс. комплектов документации за неполные два года изготовили специалисты ООО "ОБТЭК".

"Мы устроили акцию, наши партнеры привезли настоящие детали, которые им необходимы, и мы делаем сканирование, разрабатываем чертежи на эти позиции. Изготовление этих деталей обговорим по окончании форума", - добавил гендиректор компании.

В "ОБТЭК" 12 инженеров-конструкторов выполняют заказы для компаний СИБУР, НОВАТЭК, "Газпром", "Татнефть", Иркутской нефтяной компании.

На полях форума компания подписала дорожную карту с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер". По словам Ивана Николаева, при поддержке специалистов кластера им удалось разработать роторные питатели для СИБУРа, систему верхнего привода для буровой установки ООО "Кенера", в работе находится аналог косозубой шестерни чешского компрессора.

Впереди у тюменских конструкторов участие в выставке на Сахалине.

Анжела Лебедева