Тюменские конструкторы разрабатывают аналог чешской косозубой шестерни

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аналог косозубой шестерни чешского компрессора разрабатывают в ООО "ОБТЭК". Это один из самых сложных заказов для тюменской компании, которая занимается реинжинирингом оборудования третий год.

"У нас много сложных проектов. Один из них – это планетарные редукторы от чешского компрессора – косозубая шестерня. Сейчас мы уже производим ее и сможем заместить оригинал. Около года работаем с компанией "Кенера", провели обратный инжиниринг комплектующих для верхнего привода. Сейчас разрабатываем гидропривод крана шарового – это уже разработка, не обратный инжиниринг", - пояснил генеральный директор ООО "ОБТЭК" Иван Николаев во время визита на завод ООО "Кенера".

В "ОБТЭК" 12 инженеров-конструкторов выполняют заказы для компаний СИБУР, НОВАТЭК, "Газпром", "Татнефть", Иркутской нефтяной компании.

"Это бывают длительные, объемные работы, целые заводы мы обеспечиваем чертежами на изделия, чтобы достичь технологической независимости. Чертеж – это конечный продукт, а начинается все с 3D-сканирования, мы комбинируем его с ручными замерами. Также проводим анализ материала, у нас есть для этого спектрометры, твердомеры, профилометры. На человека приходится две-три сумки таких инструментов", - отметил гендиректор ООО "ОБТЭК".

Взаимодействие с конструкторами позволило заводу компании "Кенера" в разы сократить производство второй системы верхнего привода для буровой установки. Первую собирали два года, вторую – четыре месяца.

"У нас на руках были все проработанные конструкторские документы, заключены договоры с компаниями, которые производят узлы и агрегаты. Соответственно нам было гораздо проще разместить заказы и получить для сборки. За три-четыре месяца мы уложились со вторым образцом", - сказал директор по сервису ООО "Кенера" Юрий Суворов.

Систему верхнего привода тюменской сборки представят на III Промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре. Участникам также готовы продемонстрировать готовую буровую установку эшелонного типа глубиной бурения до 5 тыс. метров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это мощная модель, она подходит для вертикального наклона бурения, строительства горизонтальных скважин. Были применены новые решения в компоновке. Проектировалась совместно с заказчиком. Это экземпляр, который проходит контрольную сборку перед отгрузкой. Уложились за восемь месяцев по изготовлению всех металлоконструкций и сборке данного образца. Всё сделано на нашем заводе", - уточнил Юрий Суворов.

240 человек трудятся на заводе "Кенера". На площади 2,5 тыс. кв. метров организовано производство, обработка, сборка, покраска металлоконструкций для буровых установок.

ООО "ОБТЭК" и "Кенера" входят в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер".

Анжела Лебедева