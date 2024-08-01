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Тюменские конструкторы разрабатывают аналог чешской косозубой шестерни

Экономика, 15:37 19 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аналог косозубой шестерни чешского компрессора разрабатывают в ООО "ОБТЭК". Это один из самых сложных заказов для тюменской компании, которая занимается реинжинирингом оборудования третий год.

"У нас много сложных проектов. Один из них – это планетарные редукторы от чешского компрессора – косозубая шестерня. Сейчас мы уже производим ее и сможем заместить оригинал. Около года работаем с компанией "Кенера", провели обратный инжиниринг комплектующих для верхнего привода. Сейчас разрабатываем гидропривод крана шарового – это уже разработка, не обратный инжиниринг", - пояснил генеральный директор ООО "ОБТЭК" Иван Николаев во время визита на завод ООО "Кенера".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В "ОБТЭК" 12 инженеров-конструкторов выполняют заказы для компаний СИБУР, НОВАТЭК, "Газпром", "Татнефть", Иркутской нефтяной компании.

"Это бывают длительные, объемные работы, целые заводы мы обеспечиваем чертежами на изделия, чтобы достичь технологической независимости. Чертеж – это конечный продукт, а начинается все с 3D-сканирования, мы комбинируем его с ручными замерами. Также проводим анализ материала, у нас есть для этого спектрометры, твердомеры, профилометры. На человека приходится две-три сумки таких инструментов", - отметил гендиректор ООО "ОБТЭК".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Взаимодействие с конструкторами позволило заводу компании "Кенера" в разы сократить производство второй системы верхнего привода для буровой установки. Первую собирали два года, вторую – четыре месяца.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"У нас на руках были все проработанные конструкторские документы, заключены договоры с компаниями, которые производят узлы и агрегаты. Соответственно нам было гораздо проще разместить заказы и получить для сборки. За три-четыре месяца мы уложились со вторым образцом", - сказал директор по сервису ООО "Кенера" Юрий Суворов.

Систему верхнего привода тюменской сборки представят на III Промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре. Участникам также готовы продемонстрировать готовую буровую установку эшелонного типа глубиной бурения до 5 тыс. метров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это мощная модель, она подходит для вертикального наклона бурения, строительства горизонтальных скважин. Были применены новые решения в компоновке. Проектировалась совместно с заказчиком. Это экземпляр, который проходит контрольную сборку перед отгрузкой. Уложились за восемь месяцев по изготовлению всех металлоконструкций и сборке данного образца. Всё сделано на нашем заводе", - уточнил Юрий Суворов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

240 человек трудятся на заводе "Кенера". На площади 2,5 тыс. кв. метров организовано производство, обработка, сборка, покраска металлоконструкций для буровых установок.

ООО "ОБТЭК" и "Кенера" входят в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер".

Анжела Лебедева

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# бурение , конструкторы , нефтегазовый кластер

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