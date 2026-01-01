  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Крещенские купели откроют в семи селах Тюменского округа

Общество, 16:54 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь крещенских купелей откроют в Тюменском округе утром 19 января. Они обеспечены всем необходимым для безопасного купания, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.

Места для окунаний и набора освященной воды появятся в на обводненном карьере в с.Мальково; на р. Пышма в Богандинском; на р. Кармак в д. Зырянка; на территории храма в с. Кулаково; на обводненный карьере у СНТ "Москвичка" в с. Перевалово; на ГТС в с. Каменка и на р. Пышма в с. Червишево.

"В администрации округа провели рабочую встречу с ответственными за безопасное проведение праздника Крещения Господня: специалистами комитета безопасности жизнедеятельности, руководителями теруправлений, представителями ГИМС и МЧС, полиции, Областной больницы № 19. Толщина льда на водоемах позволяет вырезать проруби, купели будут оборудованы перилами, сходнями. Обеспечим безопасный подход, освещение, парковку транспорта, поставим палатки, где можно будет в тепле переодеться. Обязательно будет дежурство медиков, для обеспечения правопорядка привлечем наших народных дружинников", - написала Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

На купелях Тюменского округа большой наплыв желающих окунуться ожидают во второй половине дня. Сопровождение обряда усилят.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Крещение , купели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 15.01.2026В Тюменской области устроили 11 км 934 метра линий наружного освещения
19:16 15.01.2026Места для крещенского купания обустраивают в Исетском округе
18:51 15.01.2026Более шести тысяч детей стали юными инспекторами дорожного движения в Тюменской области
18:37 15.01.2026Гамаки, фитболы и телевизоры закупили в палаты роддома №3 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора