Крещенские купели откроют в семи селах Тюменского округа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь крещенских купелей откроют в Тюменском округе утром 19 января. Они обеспечены всем необходимым для безопасного купания, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.

Места для окунаний и набора освященной воды появятся в на обводненном карьере в с.Мальково; на р. Пышма в Богандинском; на р. Кармак в д. Зырянка; на территории храма в с. Кулаково; на обводненный карьере у СНТ "Москвичка" в с. Перевалово; на ГТС в с. Каменка и на р. Пышма в с. Червишево.

"В администрации округа провели рабочую встречу с ответственными за безопасное проведение праздника Крещения Господня: специалистами комитета безопасности жизнедеятельности, руководителями теруправлений, представителями ГИМС и МЧС, полиции, Областной больницы № 19. Толщина льда на водоемах позволяет вырезать проруби, купели будут оборудованы перилами, сходнями. Обеспечим безопасный подход, освещение, парковку транспорта, поставим палатки, где можно будет в тепле переодеться. Обязательно будет дежурство медиков, для обеспечения правопорядка привлечем наших народных дружинников", - написала Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

На купелях Тюменского округа большой наплыв желающих окунуться ожидают во второй половине дня. Сопровождение обряда усилят.