Комбайны "Ростсельмаш" будут поставляться в Тюменскую область по льготным ценам

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Заявки на приобретение 85 единиц техники, производимой заводом "Ростсельмаш", подали тюменские сельхозпредприятия. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после подписания соглашения о сотрудничестве между заводом и региональным правительством.

"Комбайны "Ростсельмаш" отличаются достаточно высоким качеством, при этом у завода есть планы их дальнейшего усовершенствования. Предприятие работает над сокращением доли импортных комплектующих, например, совместно с одной из свердловских компаний разрабатывает гидравлические узлы", - рассказал глава региона.

Бизнес и государство должны реализовывать политику импортозамещения совместными усилиями, подчеркнул Владимир Якушев.

"Без поддержки государства процесс импортозамещения растянется на долгие годы и неизвестно, чем закончится. Подписывая соглашение, мы понимаем, что должны помочь заводу развиваться и реализовать намеченные планы", - заявил губернатор.

По словам генерального директора завода "Ростсельмаш" Валерия Мальцева, произведенная предприятием сельхозтехника будет поставляться в регион по конкурентной цене - с учетом федеральных и областных субсидий, а также специальной преференции для Тюменской области в размере 5% от стоимости, установленной на 2017 год. "Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша техника была доступна для сельхозпроизводителей", - подчеркнул он.

Необходимо отметить, что в агропромышленном комплексе Тюменской области доля зерноуборочных комбайнов производства "Ростсельмаша" составляет 57%, доля кормоуборочных комбайнов - 58%. За последние четыре года завод поставил сельхозпредприятиям региона 273 зерноуборочных и 39 кормоуборочных комбайнов, 11 самоходных косилок, 21 трактор.

Евгений Бабенко