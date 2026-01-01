  • 15 января 202615.01.2026четверг
Новый спорткомплекс приглашает тюменцев на массовое катание на коньках

Общество, 16:32 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Покататься на коньках могут все желающие в новом спорткомплексе "Водник" на ул. Судоремонтной в Тюмени.

В январе ледовая площадка принимает горожан каждые выходные. В субботу первый заход - с 16 часов 15 минут до 17 часов 15 минут, второй - с 17 часов 45 минут до 18 часов 45 минут. В воскресенье покататься можно с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут или с 17 до 18 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Подробная информация и расписание - в в официальной группе спортшколы во Вконтакте.

