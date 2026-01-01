Число дорожных аварий с пешеходами в центре Тюмени уменьшилось

Число дорожных аварий с пешеходами в центральной части Тюмени, где использовались мобильные комплексы фотовидеофиксации, уменьшилось. Количество пострадавших тоже снизилось.

Об этом сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия". Темой встречи стали "Итоги дорожной аварийности за 2025 год, деятельность Госавтоинспекции в 2026-м году по снижению количества ДТП и тяжести их последствий".

"Мы понимали, что увеличение количества транспорта приводит к определенным нарушениям в населенных пунктах. Например, парковка вторым рядом, закрытие пешеходных переходов, остановка на выделенных полосах. Это плохо влияло на пропускную способность, ограничивалась видимость, возникала аварийность, связанная с наездами на пешеходов. С администрацией города, главой Тюмени Максимом Афанасьевым было принято совместное решение — использовать мобильные средства контроля и фотовидеофиксации. С мая эта история показывает свою состоятельность. Мы увидели, что отдельные участки улично-дорожной сети задышали, пропускная способность увеличилась, стало больше мест, где можно двигаться вторым рядом. Есть над чем работать", — добавил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Положительную статистику по пешеходам в центре Тюмени озвучили на городской комиссии по безопасности дорожного движения в декабре.

Андрей Миллер уверен, что эксплуатация мобильных средств фотовидеофиксации влияет на культуру, безопасность дорожного движения населенных пунктов и в других городах региона.

