В Тюменской области работают инвестиционные представительства

Экономика, 14:42 15 января 2026

инвестиционное агентство Тюменской области

Предприниматели в муниципалитетах Тюменской области получают консультации по открытию дела или развитию бизнеса, не выезжая за пределы округа, в представительствах инвестиционного агентства. По итогам 2025 года директора девяти представительств провели 5 тыс. 200 консультаций, сообщает региональное инвестагентство.

Наиболее частые вопросы бизнеса: предоставление займов на льготных условиях, подбор земельных участков, предоставление грантов, субсидий, заключение социального контракта,​ участие в образовательных, обучающих мероприятиях и тренингах.

В Тюменской области для реализации проектов в муниципальных округах доступны 367 инвестиционных площадок.

