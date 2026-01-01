Более 3,5 тыс. заявок приняли от тюменских охотников на жеребьевку добычи птицы

Более 3,5 тыс. заявок приняли от охотников на распределение разрешений на добычу пернатой дичи в Тюменской области. Об этом сообщает региональный Госохотдепартамент.

В департаменте напомнили, что подать заявку можно через портал услуг Тюменской области (в том числе через личный кабинет охотника), МФЦ, почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области: 625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.

Распределение разрешений на охоту осуществляется в автоматическом режиме посредством ведомственной информационной системы Госохотдепартамента. Заявки рассматриваются в порядке очередности их поступления, максимальный срок рассмотрения – пять рабочих дней.

Ознакомиться с дорожной картой предоставления государственной услуги по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно на официальном сайте департамента в разделе "Деятельность"-"Услуги и функции"-"Дорожные карты предоставления услуг".