Более 3,5 тыс. заявок приняли от тюменских охотников на жеребьевку добычи птицы

Общество, 16:43 15 января 2026

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Более 3,5 тыс. заявок приняли от охотников на распределение разрешений на добычу пернатой дичи в Тюменской области. Об этом сообщает региональный Госохотдепартамент.

В департаменте напомнили, что подать заявку можно через портал услуг Тюменской области (в том числе через личный кабинет охотника), МФЦ, почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области: 625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.

Распределение разрешений на охоту осуществляется в автоматическом режиме посредством ведомственной информационной системы Госохотдепартамента. Заявки рассматриваются в порядке очередности их поступления, максимальный срок рассмотрения – пять рабочих дней.

Ознакомиться с дорожной картой предоставления государственной услуги по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно на официальном сайте департамента в разделе "Деятельность"-"Услуги и функции"-"Дорожные карты предоставления услуг".

# Госохотдепартамент , дичь , жеребьевка , охотники

