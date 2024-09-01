Компания CHINT впервые представила на TNF комплекс оборудования для управления электродвигателями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Компания CHINT впервые на выставке TNF EXPO Промышленно-энергетического форума TNF представила комплекс оборудования для управления электродвигателями. Это одна из немногих профильных выставок, где применяется оборудование компании, сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора по продажам, работе с внешними заказчиками оборудования 0,4 киловольта компании "CHINT - Электрик" Сергей Колесников.

"Нам проще здесь встретиться со многими людьми, нежели тратить годы на командировки и пытаться заходить в кабинеты. Для нас этот форум - это новые контакты, потенциал с точки зрения поставки, проработки нашего оборудования. Компания не только поставщик и производитель, но еще и инжиниринговая, то есть мы готовы с клиентами прорабатывать их тяжелые проекты. Делать техническую экспертизу и после поставлять оборудование", - уточнил он.

Компания CHINT родом из Китая, существует на российском рынке 14 лет, представительства открыты в 14 городах. По словам Сергея Колесникова, не исключено, что в этот список попадет и Тюмень.

На предприятиях производят универсальную продукцию разной мощности под ключ. Для нефтяников - частотно регулируемые провода, устройства плавного пуска, шкафы НКУ на 0,4 киловольта. Есть система промышленной автоматизации для нефтегазовых предприятий, она помогает аккумулировать данные, анализировать, чтобы управлять целым предприятием.

На выставке сотрудники CHINT презентовали работу комплекса управления электродвигателями. Кстати, в числе покупателей находится Тюменский НПЗ.

Напомним, всего 70 компаний из 60 регионов представили продукцию на выставке TNF EXPO. Познакомиться с продукцией участников можно после регистрации на сайте форума.

Анжела Лебедева