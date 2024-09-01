На форуме TNF представители нефтегазовых компаний рассказали о построении карьеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители ведущих нефтегазовых компаний страны провели для юных посетителей форума TNF открытые лекции, рассказали о возможностях трудоустройства и построения карьеры, сообщает информационный центр правительства региона.

Одно из событий дня – стратегическая сессия амбассадоров президентской платформы "Россия – страна возможностей". На ней студенты из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени обсудили векторы развития для Центров компетенций. Идеи студентов станут основой программы Форума амбассадоров возможностей России – 2024, который пройдет уже в ноябре.

17 сентября на TNF будет "День технологий и процессов". Программа мероприятий по ссылке.

Чтобы принять участие в событиях промышленно-энергетического форума, необходимо пройти регистрацию. Возрастное ограничение: 16+.

Видео информационного центра правительства Тюменской области