  • 17 сентября 202417.09.2024вторник
  • USD91,1423
    EUR101,2789
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер южный

На форуме TNF представители нефтегазовых компаний рассказали о построении карьеры

Общество, 22:21 16 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители ведущих нефтегазовых компаний страны провели для юных посетителей форума TNF открытые лекции, рассказали о возможностях трудоустройства и построения карьеры, сообщает информационный центр правительства региона.

Одно из событий дня – стратегическая сессия амбассадоров президентской платформы "Россия – страна возможностей". На ней студенты из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени обсудили векторы развития для Центров компетенций. Идеи студентов станут основой программы Форума амбассадоров возможностей России – 2024, который пройдет уже в ноябре.

17 сентября на TNF будет "День технологий и процессов". Программа мероприятий по ссылке.

Чтобы принять участие в событиях промышленно-энергетического форума, необходимо пройти регистрацию. Возрастное ограничение: 16+.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , моложедь , форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:21 16.09.2024На форуме TNF представители нефтегазовых компаний рассказали о построении карьеры
20:07 16.09.2024Об активном долголетии расскажут гостям инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"
19:34 16.09.2024Во дворе на улице Свободы в Тюмени станет больше парковочных мест
17:52 16.09.202417 сентября - события дня