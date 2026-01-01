  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
В Тюмени проходит чемпионат инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Общество, 15:13 18 января 2026

Чемпионат инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою проходит в Тюмени. Первенство оспаривают более 200 военнослужащих команд из Тюменской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской, Волгоградской областей, республики Башкортостан, Хабаровского края, Москвы.

Состязания посвящены 325-летию основания инженерных войск.

"Спорт в инженерных войсках культивируют. В 2025 году инженерные войска заняли первое место в спартакиаде Вооруженных сил Российской Федерации. Обошли все рода и виды войск. Это достигается кропотливым ежедневным трудом. География соревнований расширяется, участвуют уже 16 команд. Думаю, что к следующему этапу их будет еще больше", - сказал на открытии чемпионата начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, полковник Алексей Бирюков.

Он также отметил важную роль физической подготовке военнослужащих. Ведь инженерные войска на шаг опережают первых в хоне проведения специальной военной операции.

На протяжении всего дня пройдут состязания. Победителям вручат дипломы, кубки и пояса чемпионов.

Отметим, сборная ТВВИКУ на протяжении последних двух лет побеждала на чемпионате инженерных войск по армейскому рукопашному бою.

Напомним, накануне тюменским журналистам провели экскурсию по полевой учебной базе ТВВИКУ. Ее посвятили 325-й годовщине со дня образования инженерных войск, которую отметят 21 января.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

