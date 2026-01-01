Тюменские журналисты побывали на полевой учебной базе ТВВИКУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по полевой учебной базе ТВВИКУ провели тюменским журналистам в преддверии 325-й годовщины со дня образования инженерных войск, которую отметят 21 января.

"Наши курсанты даже в условиях сибирского холода проходят практическую подготовку, тренируются в вождении боевой и инженерной техники. Мы делаем уклон на опыт специальной военной операции, поскольку войскам надо передвигаться очень быстро, маневренно. Поэтому в процессе обучения используем багги, снегоходы, квадроциклы и другие образцы легкой техники. Инженерные подразделения всегда впереди, выполняют самые сложные и опасные задачи, а это требует особого уровня подготовки, что мы и даем нашим курсантам. В дальнейшем они смогут стать командирами и обучать свой личный состав, стойко, героически и мужественно выполнять любые задания", - рассказал замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

Отметим, сейчас в училище на разных курсах проходят обучение около 300 участников СВО. В ТВВИКУ они совершенствуют уже полученный боевой опыт. Один из них - боец Дмитрий с позывным "Гора". Он проходил военную службу по контракту в Южно-военном округе в инженерной бригаде, принимал участие в СВО в 2022 году. Поступил в ТВВИКУ, чтобы получить офицерское звание. Бойцу предстоит проходить обучение еще 1,5 года.

"Быть офицером инженерных войск Российской армии почетно, престижно. Учиться нравится, сложнее дается теория. На практике руками пощупал - и разобрался. Теорию необходимо учить наизусть. Мой боевой опыт помогает во многом, в том числе в общении с личным составом", - поделился Дмитрий.

Гостям экскурсии продемонстрировали разминирование и дистанционное минирование участка местности, уничтожение самодельных взрывных устройств методом подрыва при помощи БПЛА. Журналисты побывали на занятиях с курсантами по освоению современных мультимедийных тренажеров, имитирующих управление тяжелой инженерной техникой, а также специализированные учебные классы подготовки операторов беспилотных систем различного базирования.

Добавим, 18 января в Тюмени пройдет чемпионат инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою. В нем примут участие 14 команд из Тюменской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской, Волгоградской областей, республики Башкортостан, Хабаровского края, Москвы - всего более 150 военнослужащих.

Юлия Божок