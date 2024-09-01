Секреты успеха раскрыли губернатор Тюменской области и чемпион мира на молодежном дне TNF в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секретами успеха с молодыми специалистами поделились губернатор Тюменской области Александр Моор и чемпион мира Константин Цзю на форуме TNF в Тюмени 16 сентября.

"Будущее. Успех. Развитие" стали главной темой стратегической, организованной компанией "БУРсервис". Главные акценты сделали на профессиональных навыках, компетенциях будущих профессионалов и создании для них условий компаниями и регионом.

"В форуме участвуют компании, от которых зависит будущее страны, а их будущее — от молодых специалистов. Мы, как регион, безусловно, стараемся создать максимально комфортные условия для жизни и самореализации молодых людей. В Тюменской области появляется все больше высокотехнологичных предприятий, строится современное комфортное жилье, создаются новые образовательные и исследовательские пространства. История нашего региона такова, что мы можем смело сказать, что Тюменская область — это регион первых. Я желаю вам быть первыми во всем", - напутствовал молодых специалистов глава региона.

О том, как строился успех на протяжении долгих лет поделился чемпион СССР, России, Европы и мира среди любителей и абсолютный чемпион среди профессионалов по боксу Константин Цзю.

"46 лет назад мои родители повели меня в зал бокса. Направили и всю жизнь поддерживали. Тренировки для меня начались в 11 лет. В пять часов тридцать минут утра начиналась тренировка. Отец будил, я вставал и шел. После этого школа, домашние задания. И это на протяжении огромного количества времени. Мне очень помогла и помогает фраза о том, что даже смерть не является поводом опоздать на тренировку. Это является отношением не только к тренировкам, но и к работе, к тому, что ты делаешь", - поделился спортсмен.

В 18 лет он участвовал в Олимпиаде, которая проходила в Сеуле. Проиграв в третьем бою и не взяв золота, он не отчаялся. Спустя годы, говорит, что так и должно было случиться. Победив, он мог бы остаться в Корее. Поэтому он убежден, что испытания делают человека только сильнее, а главным секретом успеха является работа и мотивация.

По мнению генерального директора компании "БУРсервис" Ильи Пинигина, нефтяной век будет продолжаться и дальше.

“Несмотря на зелёную повестку, которой придерживаются отечественные лидеры рынка, нефть и газ являются самыми эффективными и дешевыми энергоносителями в мире. Потребление не только восстановилось после пандемии, но и наращивается. Основным драйвером нашего развития являются технологии. Но самый главный капитал наш - это персонал. Мы рады будем видеть вас в нашей команде", – сказал он.

Отметим, 16 сентября на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 проходит молодежный день. Старт форуму дал губернатор Тюменской области Александр Моор. В деловой программе участвуют представители более 60 регионов и иностранных государств.

Оксана Корнеенкова