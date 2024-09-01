Тюменская компания - производитель термических кейсов вступила в Нефтегазовый кластер

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Тюменское ООО "Термо Топ Тюмень" подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Нефтегазовый кластер" на III Промышленно-энергетическом форуме TNF 16 сентября. Основа дорожной карты - вывод на рынок нефтегазового сектора нового продукта компании – термических кейсов, которые облегчат жизнь нефтяникам в части транспортировки керна от места забора до лабораторий и кернохранилищ.

"С нефтяниками начали сотрудничать недавно, до этого работали с ритейлом. От нефтяников начал поступать заявки на производство фургонов для транспортировки геологической продукции, кернов. Был опыт изготовления контейнеров с передвижными холодильными установками. На базе этих проектов и было принято решение вступить в Нефтегазовый кластер", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор ООО "Термо Топ Тюмень" Александр Юмашев.

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Предприятие специализируется на сервисном обслуживании холодильно-отопительного оборудования, производстве транспортных фургонов: изотермических, промтоварных, передвижных ремонтных мастерских и рефрижераторных контейнеров, а также металлообработке: лазерная резка и гибка металлов на станках с числовым программным управлением. Тюменские производители готовы тесно сотрудничать с участниками кластера, надеются найти новых партнеров на полях форума.

"Перспективы отличные, внешние рынки закрылись, все переходят на внутреннего производителя, заявок много, работаем. Промышленно-энергетический форум масштабный, мы возлагаем на него большие ожидания. После подписания соглашения о нас узнают те, кто еще не знал, это даст дополнительный приток заявок", - уверен Александр Юмашев.

С семью компаниями подписаны соглашения в первый день работы Промышленно-энергетическом форуме TNF. Всего в Нефтегазовый кластер входят 168 компаний из 24 регионов РФ.

Анжела Лебедева