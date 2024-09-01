Новые технологии и оборудование для ТЭК представили на TNF резиденты Нефтегазового кластера

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новые технологии и оборудование для предприятий ТЭК представили восемь компаний - резиденты Ассоциации "Нефтегазовый кластер" на Территории инноваций Промышленно-энергетического форума TNF 16 сентября.

"Данный трек один из востребованных, не первый год встраивается в программу, в том числе по запросу заказчиков. Особо интересна эта тематика в контексте импортозамещения. Автоматизация процессов будь то добыча углеводородов, транспортировка, переработка - вопрос актуален для все направлений. В рамках кластера есть компании с продуктами, решениями, которые могут импортозаместить оборудование, программные продукты, которые ушли с рынка. Надеюсь, по итогам трека будут новые коммуникации и после форума возникнут новые проекты", - сказал директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Импортозамещение лабораторного оборудования для буровых растворов представил директор, изобретатель Центра научных исследований "БУРТЕСТ" Руслан Гайнуллов. Основным преимуществом ротационного вискозиметра тюменских создателей является долговечность применения.

"Ротационный вискозиметр измеряет параметры жидкости, вязкости бурового раствора. Мы его изобрели в 2020 году, изначально выпускали не под собственным брендом, тогда сложно было продавать отечественное оборудование. Сейчас все изменилось. Наш ротационный вискозиметр отличается длительностью применения. На протяжении двух лет он на буровой может эксплуатироваться в экстремальных условиях", - пояснил Руслан Гайнуллов.

Проект "Импортоопережение в лабораторном приборостроении" участникам тематического трека представил гендиректор ООО "Неомаш" Владимир Блашинцев. Их системы непрерывного синтеза пользуются повышенным спросом у нефтегазовой отрасли.

"Мы представили проекты, которые разработали совместно с Академией наук и федеральными университетами. Это системы непрерывного синтеза при высоком давлении и температуре и химическая экстракция. Это два основных блока, о которым мы последние годы добились довольно серьезных успехов. Мы позволяем нашим ученым без оглядки на западные технологии придумывать, изобретать и нашими руками работать так, как им хочется. Мы отказываем довольно крупным компаниям, потому что у нас есть конкуренция заказов, мы загружены. Планируем на 2030 год расширить промышленные объекты и конструкторский отдел. Площадка TNF - это презентация нас, чтобы видели, что мы не стоим на месте, постоянно развиваемся", - подчеркнул Владимир Блашинцев.

Заместитель гендиректора ООО "НДТ Рус" Анна Варгас рассказала на территории инноваций TNF о расходных материалах для капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии.

"По аналогии с УЗИ у нас есть расходные материалы для ультразвукового контроля. Они используются в нефтегазовой отрасли для контроля сварных соединений нефтегазопроводов. Мы наладили собственное производство полтора года назад. Сейчас в нашей линейке семь продуктов - это гели и баллончики с расходными материалами различных методов контроля. Последний продукт - грунт - ему меньше месяца. Благодаря ему видны все дефекты. TNF - это площадка возможностей", - уверена Анна.

Также свои наработки представили: ООО "ЧЗЭО" - система удаленного мониторинга и управления электрооборудованием 4Z диспетчер; "Тюменский ЦСМ" - метрологическое обеспечение предприятий нефтегазового комплекса; ООО "Метра Диджитал Логистикс" - перспективные и востребованные роботизированные технологии автоматизации складской логистики; ООО "ПКБ АСУ-нефть" - АДКУ 5.0: Практический опыт импортозамещения в нефтегазовой отрасли.

Программу треков, лекций, сессий Промышленно-энергетического форума TNF можно узнать по ссылке.

Напомним, всего более 12 тыс. представителей из около 1000 компаний принимают участие в главном отраслевом событии года в Тюмени. Форум пройдет с 16 до 19 сентября.

Анжела Лебедева