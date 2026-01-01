  • 13 января 202613.01.2026вторник
В Тюменской области доля отказов по заявкам на кредиты выросла до 81,9 %

Экономика, 18:23 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 81,9 % выросла доля отказов по заявкам на все виды розничных кредитов в Тюменской области, Югре и на Ямале в декабре 2025 г. Это на 3,7 % больше. Чем в том же месяце 2024 г.

"Одобрение розничных кредитов в конце года находится на очень низком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску", - пояснил тенденцию представитель Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Вместе с тем, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков. По тем из них, кто имеет высокий уровень кредитоспособности, доля отказов составляет 57 %.

# кредиты

﻿
