Идеальное всероссийское студенческое сообщество создадут в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Модель идеального студенческого сообщества амбассадоров построят на форуме TNF 16 сентября. Ее разработают более 30 студентов-активистов из Тюмени и Москвы, которые стали участниками стратегической сессии "Амбассадоры возможностей: создаем Всероссийское студенческое сообщество".

"В игровом формате будет создана рабочая группа по организации форума "Амбассадоров возможностей России – 2024". Ребята определят цель и ожидаемые результаты события. То есть важно продумать саму механику, как мы будем работать, как освещать мероприятие, именно с медийной точки зрения, а также кого отбирать на событие", – сказала корреспонденту "Тюменской линии" сотрудница Центра компетенций Тюменской области Ксения Чуприянова.

Участники должны ответить на вопросы о том, каким они видят идеальное студенческое сообщество, какие ресурсы нужны для его успешного функционирования, как можно сделать его более привлекательным, а также про то, кто должен в него вступит. Первокурсница магистратуры Тюменского госуниверситета Дарья Дружинина считает, что они должны ориентироваться на человека с горящими глазами.

"Это тот, кто хочет что-то делать, творить. Наверно, нужно, чтобы он был энергичным, заряженным на что-то. После вступления в сообщество у него появится цель в жизни, он будет готов плодотворно над ней работать", – пояснила она.

Напомним, форум состоится с 5 октября по 3 ноября. За пять еженедельных образовательных дней эксперты научат формировать сообщество вокруг своих идей и проектов, привлекать единомышленников, искать карьерные, образовательные, исследовательские, ресурсные и другие возможности и создавать проекты для развития себя и региона.

Регистрация открыта до 22 сентября по ссылке.

Виктория Макарова