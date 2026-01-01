700 спортивных событий провели в новогодние каникулы в Тюменской области

| Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

700 спортивных мероприятий провели в новогодние каникулы в Тюменской области. В них приняли участие более 40 тыс. человек, сообщает информационный центр правительства региона.

В муниципалитетах региона с 1 по 11 января состоялись физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения. Жители поиграли в мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бильярд, веселые старты и, конечно, попробовали зимние виды спорта – лыжные гонки, хоккей, сноуборд, скейтборд и другие.

В праздничные дни работал прокат спортивного инвентаря и оборудования.

В Тюменской области в зимний период подготовлено 215 хоккейных кортов, 56 ледовых площадок для массового катания на коньках, 70 лыжных трасс. В регионе функционируют 14 крытых ледовых катков.

Работа пунктов проката организована на 110 из указанных объектах.