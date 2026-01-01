  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

700 спортивных событий провели в новогодние каникулы в Тюменской области

Общество, 20:53 12 января 2026

Департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

700 спортивных мероприятий провели в новогодние каникулы в Тюменской области. В них приняли участие более 40 тыс. человек, сообщает информационный центр правительства региона.

В муниципалитетах региона с 1 по 11 января состоялись физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения. Жители поиграли в мини-футбол, волейбол, настольный теннис, бильярд, веселые старты и, конечно, попробовали зимние виды спорта – лыжные гонки, хоккей, сноуборд, скейтборд и другие.

В праздничные дни работал прокат спортивного инвентаря и оборудования.

В Тюменской области в зимний период подготовлено 215 хоккейных кортов, 56 ледовых площадок для массового катания на коньках, 70 лыжных трасс. В регионе функционируют 14 крытых ледовых катков.

Работа пунктов проката организована на 110 из указанных объектах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 12.01.2026Более 2500 ребят провели каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области
20:53 12.01.2026700 спортивных событий провели в новогодние каникулы в Тюменской области
19:33 12.01.2026В Тюмени городские службы переведены в режим повышенной готовности
18:59 12.01.2026Более 2,7 тысяч сообщений поступило от жителей Тюменской области в новогодние праздники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора