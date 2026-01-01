В Тюмени городские службы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасном погодном явлении – значительном понижении температуры воздуха.

С 13 по 17 января на юге Тюменской области ожидаются аномально низкие температуры. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Такое резкое похолодание требует особой внимательности и предусмотрительности от всех жителей региона.

Практика показывает, что при таких температурных колебаниях на автодорогах высока вероятность образования гололедицы. Автовладельцев просят соблюдать повышенную осторожность, скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию, избегать использования мобильного телефона за рулем.

Все вопросы рассмотрят на утреннем селекторе с сетевыми организациями и управляющими компаниями. Ведется непрерывный мониторинг состояния инженерных сетей и улично-дорожной инфраструктуры для оперативного реагирования на возможные инциденты и минимизации негативных последствий.