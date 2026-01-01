  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени городские службы переведены в режим повышенной готовности

Общество, 19:33 12 января 2026

Telegram-канал Максим Афанасьев | Фото: Telegram-канал Максим Афанасьев

Городские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасном погодном явлении – значительном понижении температуры воздуха.

С 13 по 17 января на юге Тюменской области ожидаются аномально низкие температуры. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Такое резкое похолодание требует особой внимательности и предусмотрительности от всех жителей региона.

Практика показывает, что при таких температурных колебаниях на автодорогах высока вероятность образования гололедицы. Автовладельцев просят соблюдать повышенную осторожность, скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию, избегать использования мобильного телефона за рулем.

Все вопросы рассмотрят на утреннем селекторе с сетевыми организациями и управляющими компаниями. Ведется непрерывный мониторинг состояния инженерных сетей и улично-дорожной инфраструктуры для оперативного реагирования на возможные инциденты и минимизации негативных последствий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , неблагоприятные погодные условия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 12.01.2026Более 2500 ребят провели каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области
20:53 12.01.2026700 спортивных событий провели в новогодние каникулы в Тюменской области
19:33 12.01.2026В Тюмени городские службы переведены в режим повышенной готовности
18:59 12.01.2026Более 2,7 тысяч сообщений поступило от жителей Тюменской области в новогодние праздники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора