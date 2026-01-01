В Тюменской области ожидаются 37-градусные морозы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сильные морозы прогнозируют синоптики в Тюменской области в первую рабочую неделю наступившего года, с 12 по 18 января. По данным центра Фобос, в понедельник ещё будут видны следы уходящего на восток циклона: на юге региона продолжатся снегопады и метели. Со вторника доминировать в погодных процессах будет антициклон. Он установит бесснежную малооблачную погоду и даст дорогу морозам. Дневная температура в регионе составит от 25 до 30 градусов мороза, ночная в северных районах опустится до минус 37. В конце недели станет теплее и столбики термометров поднимутся до минус 15.

В Тюмени днем 12 января ожидается переменная облачность и до минус 16 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление немного выше нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура минус 28 градусов.

Во вторник, 13 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается ясная погода. Ночью и днем температура составит от 28 до 30 градусов мороза, ветер слабый северного направления.

14 января синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, ясную погоду и слабый восточный ветер. Температура в дневные часы составит от 28 до 30 градусов ниже ноля, в ночные – до минус 36.

15 и 16 января в дневные часы днем ожидается от 24 до 26 градусов ниже ноля, ночью – до минус 33 градусов. На небе - переменная облачность, ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

В выходные, 17 и 18 января, в областном центре станет теплее. Дневная температура воздуха составит от 15 до 17 градусов мороза. На фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, умеренный.

Любовь Голышева