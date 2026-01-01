  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области ожидаются 37-градусные морозы

Общество, 10:29 12 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сильные морозы прогнозируют синоптики в Тюменской области в первую рабочую неделю наступившего года, с 12 по 18 января. По данным центра Фобос, в понедельник ещё будут видны следы уходящего на восток циклона: на юге региона продолжатся снегопады и метели. Со вторника доминировать в погодных процессах будет антициклон. Он установит бесснежную малооблачную погоду и даст дорогу морозам. Дневная температура в регионе составит от 25 до 30 градусов мороза, ночная в северных районах опустится до минус 37. В конце недели станет теплее и столбики термометров поднимутся до минус 15.

В Тюмени днем 12 января ожидается переменная облачность и до минус 16 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление немного выше нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура минус 28 градусов.

Во вторник, 13 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается ясная погода. Ночью и днем температура составит от 28 до 30 градусов мороза, ветер слабый северного направления.

14 января синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, ясную погоду и слабый восточный ветер. Температура в дневные часы составит от 28 до 30 градусов ниже ноля, в ночные – до минус 36.

15 и 16 января в дневные часы днем ожидается от 24 до 26 градусов ниже ноля, ночью – до минус 33 градусов. На небе - переменная облачность, ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

В выходные, 17 и 18 января, в областном центре станет теплее. Дневная температура воздуха составит от 15 до 17 градусов мороза. На фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, умеренный.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 12.01.2026Танцоры Нижнетавдинского округа отличились на федеральном уровне
10:29 12.01.2026В Тюменской области ожидаются 37-градусные морозы
10:18 12.01.2026Тюменцы могут стать участниками форумной кампании Росмолодежи
10:07 12.01.2026Автобусы большого класса запустят по маршруту №76 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора