Более 2500 ребят провели каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области

| Фото: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления "Мы вместе" | Фото: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления "Мы вместе"

Более 2500 ребят провели новогодние каникулы в оздоровительных лагерях Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Программы включали воспитательную и образовательную подготовки. Всего в сменах участвовали 13 загородных лагерей; 169 вожатых — из которых 38 несовершеннолетних, прошедших подготовку; дети из Тюменской области, Югры и Ямала; 367 ребят прошли реабилитационные программы.

"Зимние каникулярные смены — важный этап в системе детского отдыха и оздоровления региона. Особое внимание уделяется безопасности, качеству программ и всестороннему развитию детей. Впереди — год новых проектов и расширения межрегионального сотрудничества", — рассказала генеральный директор АНО "ОДООЦ "Ребячья республика", президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

В этом году юбилеи отметят два лагеря Тюменской области. Центру "Ребячья республика" исполняется 35 лет. В новогодние каникулы в его филиалах провели первую смену "Д.Н.К. Ребячки: Источник вдохновения", направленную на развитие творчества, эмоционального интеллекта и навыков командной работы у детей. Лагерь "Остров детства" отпразднует 15‑летний юбилей.