Антидроновый комплекс представили губернатору Тюменской области на выставке TNF

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Антидроновый комплекс представили губернатору Тюменской области Александру Моору на выставке Промышленно-энергетического форума TNF-2024 в Тюмени 16 сентября.

Он создан на базе машины "Урал". "Это стопроцентная российская локализация, начиная от самой базы и заканчивая всем оборудованием", - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В силе высокотехнологичных новинок также болотоходы для поездок и перемещения грузов на труднодоступные месторождения, мобильный комплекс - флот ГРП. Он впервые создан в России. На тюменской площадке можно увидеть его основной агрегат.

Для решения части вопросов по обеспечению объектов ТЭК энергоснабжение компания "Аггреко Евразия" генерирует решения по локализации оборудования. Главное - генераторные установки. Компании удалось перейти на использование отечественных комплектующих и теплообменников. Наращивая экспертизу и производственные мощности, фирма снизила зависимость от поставок из-за рубежа.

А на базе компании "ОБТЭК" совместно с компанией "Кенера" создан первый российский верхний привод для буровой установки. Степень локализации образца, представленного на выставке составляет 90 % - комплектующие сделаны в Тюмени. В рамках форума организовав выезды с посещением буровой установки на площадке контрольной сборки завода. Проект реализован при поддержке областного правительства в части субсидирования инновационной разработки. Испытания уже прошли. В планах на будущее освоение всей линейки по верхним приводам и реализация программы по производству буровых установок в частности роботизированных.

Здоровьесбережение людей, которые работают в сложных условиях Крайнего Севера, также является приоритетом для производителей. Одно из современных решений - мобильные комплексы, которые позволяют приехать на площадку, провести всю необходимую первичную диагностику. Ещё один комплекс позволяет улучшить социально-бытовые условия в ходе реализации комплексных проектов освоения месторождений. Под условия федерального заказчика участник нефтегазового кластера Тюменской области завод "ТОИР" сделал административно-бытовой комплекс в модульном исполнении. Такие уже установлены на двух месторождениях Восточной Сибири. Они в будущем заменят вагон-дома. Команда планирует масштабировать проект.

Компания СИБУР на своем стенде сделала акцент на полувековом развитии тобольской промышленной площадки. На интерактивной карте размещены события и объекты, которые проинвестированы холдингом.

"Мы подчеркиваем очень важный момент социального партнерства компании и региона. Путь мы бы точно не смогли пойти без этого", - отметили представители компании.

Внутри выставочного павильона представлены передовых IT-разработки, а также решения для ТЭК по достижению технологической устойчивости реального сектора экономики.

Отметим, торжественное открытие Промышленно-энергетического форума TNF -2024 состоялось 16 сентября. Деловая и культурная программы продлятся по 19 сентября.

Оксана Корнеенкова