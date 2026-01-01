  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Александр Моор поздравил учеников отремонтированной Аромашевской школы

Губернатор, 17:44 12 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с ребятами и педагогами отремонтированной Аромашевской школы в первый учебный день после зимних каникул в режиме телемоста.

Теперь начальная школа размещается в новом отдельном корпусе. Светлые и безопасные классы, спортивный зал, столовая – все сделано для комфорта детей и интересной учебы с первых школьных лет.

Глава региона напомнил, что важно создавать такие условия там, где дети родились и растут. Именно школа помогает раскрывать способности, радовать родителей успехами ребят и давать педагогам возможности для качественной работы.

Губернатор поздравил ребят с началом учебного года в новой школе.

“Пусть здесь будет интересно учиться, легко дружить и уверенно делать первые шаги к большим достижениям. С новосельем!”, – пожелал он.

Александр Моор поздравил учеников отремонтированной Аромашевской школы
