Тюменские волейболисты одержали победу на выездном матче в Челябинске

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Две победы одержала мужская команда ВК "Тюмень" на серии выездных матчей в Челябинске. В рамках 12-го тура Российской волейбольной высшей лиги "А" тюменцы обыграли местный "Динамо" со счётом 3:1 и 3:2, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

Как отметил главный тренер "Тюмени" Сергей Шульга, задачу на тур тюменцы выполнили — домой вернулись с двумя победами. "Да, был тяжёлый выезд. Но лёгких в нашей лиге и не бывает. Любая команда дома, в своём зале может доставить проблемы. Да и после новогодней паузы всегда сложно играть. И по нам это было видно, и по сопернику. Например, во второй встрече у нас было 22 ошибки на подаче при трёх эйсах. Но эти проблемы мы компенсировали атакой и блоком. В целом, довольны выездом и теперь готовимся к домашним матчам против "Текстильщика"", - сказал он.

Две победы в Челябинске позволяют "Тюмени" укрепить свои позиции в турнирной таблице. Следующие матчи команда проведёт на своей площадке против "Текстильщка". Первая встреча пройдет 17 января в 17 часов.