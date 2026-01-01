Поединки за звание сильнейших по ММА состоятся в тюменском СК "Муромец"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чемпионат и первенство Тюменской области по ММА пройдут в тюменском СК "Муромец" (ул. Торговая, 2) 17 и 18 января, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На площадке выступят спортсмены пяти возрастных категорий: 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 и старше 18 лет. Зрителей ждут напряжённые поединки за звание сильнейших в своих весовых категориях. По итогам соревнований определится сборная региона, которая представит область на окружных и всероссийских стартах.

"Этот старт для нас очень важен, особенно после праздничного перерыва. Соревнования должны показать новых перспективных спортсменов, подрастающих звездочек", – отметил президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков.

Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение: 12+.