Тюменцы поборются за путевку на всероссийский турнир по спортивным нардам

Спорт, 17:16 16 января 2026

департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Областной чемпионат по спортивным нардам стартует в Тюмени 17 января. Любители интеллектуальной игры встретятся на площадке по ул. Розы Люксембург, 12Б (3 этаж). Регистрация начнется в 9 часов 20 минут, турниры – в 10 часов сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Формат турнира: швейцарская система, до трех поражений, матч до семи очков, контроль времени 19 минут + 8 секунд на ход.

Состязания в Тюмени пройдут в три этапа. Первый состоится 17-18 января, второй - 31 января - 1 февраля, третий - 14-15 февраля. Победители получат возможность представлять регион на всероссийских соревнованиях.

﻿
