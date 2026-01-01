Тюменские школьники выйдут на старт Кубка главы по лыжным гонкам

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Традиционный турнир на Кубок главы города по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 17 и 18 января. Участниками соревнований станут юные спортсмены из 50 образовательных учреждений Тюмени, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Победителей определят среди учащихся 5–6, 7–8, 9–10 классов, а также среди педагогов и родителей. Гонка пройдёт свободным стилем на дистанциях один километр.

Лыжные гонки состоятся на четырех площадках: ул. Барнаульская, 17/2; ул. Судоремонтная, 1а; ул. Широтная, 263, корпус 1; Гилевская роща, 1.

Следующий этап турнира запланирован на 31 января, где пройдет официальное открытие соревнований. Затем состоятся финальные испытания.