Тюменские школьники выйдут на старт Кубка главы по лыжным гонкам

Спорт, 11:02 16 января 2026

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Традиционный турнир на Кубок главы города по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 17 и 18 января. Участниками соревнований станут юные спортсмены из 50 образовательных учреждений Тюмени, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Победителей определят среди учащихся 5–6, 7–8, 9–10 классов, а также среди педагогов и родителей. Гонка пройдёт свободным стилем на дистанциях один километр.

Лыжные гонки состоятся на четырех площадках: ул. Барнаульская, 17/2; ул. Судоремонтная, 1а; ул. Широтная, 263, корпус 1; Гилевская роща, 1.

Следующий этап турнира запланирован на 31 января, где пройдет официальное открытие соревнований. Затем состоятся финальные испытания.

